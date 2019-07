Il romanzo “L’Isola di Maria Maddalena” di Luis Contenebra verrà presentato a Piansano

NewTuscia – VITERBO – Il nuovo romanzo con i risvolti del giallo, la nuova pubblicazione della Casa Editrice Serena, L’Isola di Maria Maddalena verrà presentato sabato 20 luglio alle ore 18.00 a Piansano presso la Sala dei Congressi. Insieme all’autore Luis Contenebra sarà presente la dott.sa Maria Irene Fedeli responsabile della Biblioteca di Marta ed esperta studiosa di storia, soprattutto del nostro territorio, non mancherà il saluto del Sindaco del Comune di Piansano. Il nome dell’autore, Luis Contenebra, è uno pseudonimo per dare un velo di mistero come la storia che narra il suo libro L’Isola di Maria Maddalena… Una storia ambientata nell’Isola Martana del Lago di Bolsena dove si intrecciano fantasia, leggende e avvenimenti storici.

Rolfo, un pescatore del luogo, appassionato di ricerche di monete antiche con la tecnica del metal detector, a seguito di un nuovo incarico diventerà custode dell’Isola imbattendosi nelle figure di Santa Maria Maddalena, Santa Cristina e Amalasunta, regina dei Goti.

Cosa avranno in comune queste tre importanti figure? Soprattutto, cosa scoprirà Rolfo di importante e fondamentale per le ricerche storiche che sia il mondo laico che religioso cercano di scoprire da secoli.

Il libro può essere acquistato nelle librerie di Viterbo: Mondadori Store, Libreria dei Salici, Libreria Etruria, o inviando un’email alla Casa editrice Serena info@casaeditriceserena.it, o sul sito www.tabook.it, su Amazon, Feltrinelli, Mondadori, Ibs.