Pitigliano, sabato 20 luglio due escursioni legate agli etruschi

NewTuscia – PITIGLIANO – Doppio appuntamento con le escursioni a Pitigliano sabato 20 luglio: alle ore 9 e 30, dall’ufficio turistico, in piazza Garibaldi, per il ciclo Pitigliano Walks & Trekking prende il via la visita guidata “Letture in cammino”, escursione ad anello nel borgo e nell’antica strada della “Selciata”, che circonda il paese. L’evento prevede, oltre alla visita guidata, la lettura di brani tratti da diversi autori, riguardanti lo spirito etrusco del territorio, unendo trekking, cultura e spettacolo. Si tratta di un percorso misto lungo 3,100 km, della durata di 3 ore circa, con una difficoltà bassa, T.

Consigli utili: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, acqua, cappello, repellente per zanzare, K-Way. Adatto alle famiglie e ai bambini over 6 anni.

Il ciclo di escursioni “Pitigliano Walks & Trekking”, è promosso dal Comune con il supporto organizzativo della pro loco l’Orso.

La visita guidata ha un costo di 10 euro a persona. La partecipazione è gratuita per i bambini con età inferiore a 12 anni. Sarà attivata al raggiungimento minimo di 8 partecipanti.

Per partecipare all’escursione Letture in cammino è obbligatoria la prenotazione a ufficio Informazioni e Assistenza Turistica, piazza Garibaldi 10 – Pitigliano tel: 0564 617111 e-mail: iat@comune.pitigliano.gr.it Orari e giorni di apertura dell’ufficio da martedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 18.30, la domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

La seconda escursione, da museo a museo, “Passeggiata etrusca al tramonto” inizia alle ore 17 con ritrovo al Museo Civico Archeologico della Civiltà Etrusca Enrico Pellegrini, in piazza della Fortezza Orsini 69/c.

Il programma prevede alle 17 la visita guidata al Museo Civico Archeologico della Civiltà Etrusca e ai nuovi materiali etrusco-corinzi della Collezione Vaselli. Alle 18 l’inizio della passeggiata. Il percorso si snoda attraverso la strada panoramica della Selciata per raggiungere il Museo Archeologico all’aperto Alberto Manzi, da cui partirà la visita delle necropoli di San Giovanni Nepomuceno e la Via Cava del Gradone.

Al termine è previsto un aperitivo alla casa arcaica.

La passeggiata sarà in compagnia di Debora Rossi e Fabio Rossi, rispettivamente direttore scientifico e archeologo (cooperativa Zoe) dei Musei Civici Archeologici di Pitigliano. Si tratta di un percorso misto lungo 2,5 Km circa, della durata di 3 ore con una difficoltà medio-bassa, T.

Consigli utili: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, acqua, torcia, repellente per zanzare, K-Way. Adatto alle famiglie.

Per partecipare alla “Passeggiata etrusca al tramonto” contattare il Museo allo 0564 614067 – 389 5933592museo@comune.pitigliano.gr.it. Costo € 5,00 a persona (biglietto dei musei e aperitivo incluso) gratuito under 12 anni.