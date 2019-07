Nozioni di soccorso cinofilo con gli istruttori di BAU (Animal Urgency) a Le Terrazze Teatro Festival al Palazzo dei Congressi

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Una kermesse dalla parte degli animali. Le Terrazze Teatro Festival, l’evento estivo al Palazzo dei Congressi e diretto da Achille Mellini, dopo aver lanciato la propria campagna contro l’abbandono e in difesa di un’adozione responsabile, in collaborazione con Roma Capitale, scende nuovamente in campo in aiuto degli amici a quattrozampe con un’ iniziativa importante. Sul palco con I Centouno, in scena il 19 luglio, e con l’attore romano Enzo Salvi, in scena il 20 luglio, arrivano infatti gli istruttori di BAU (Animal Urgency), l’attività di primo soccorso cinofilo per educare gli umani a gestire le emergenze in attesa del veterinario. Come intervenire in caso di colpo di calore, attacco cardiaco o come riconoscere un’ostruzione delle vie aeree nel vostro amico a 4 zampe? Anche i nostri animali possono avere problemi di salute ed imparare a riconoscere alcuni segnali più da vicino può aiutarli ed aiutarci.

con un’emozionante e divertente recital a tema con tanti nuovi episodi che vedranno come sempre protagonisti: la vivace Labrador Peggy, il Pastore Tedesco Zeus, il Pincher Tyson e i pappagalli Kikko, Jerry e Fly. Poche semplici tecniche da apprendere grazie alla presenza di manichini raffiguranti il cane con il quale, gli istruttori Melissa Caruso e Gabriele Franchi, effettueranno manovre di primo soccorso. A sposare per primo l’idea è stato proprio Salvi che, dopo il successo riscosso la scorsa stagione con lo spettacolo “Io un attore cane” dedicato ai suoi adoratissimi animali (3 cani e 3 pappagalli), torna il 20 luglio, ore 21.30,con un’emozionante e divertente recital a tema con tanti nuovi episodi che vedranno come sempre protagonisti: la vivace Labrador Peggy, il Pastore Tedesco Zeus, il Pincher Tyson e i pappagalli Kikko, Jerry e Fly.

Anche I Centouno, il 19 luglio ore 21.30, saranno alle prese con un viaggio on the road nel quale incroceranno un cagnolino. Il loro show, “Sono pezzi nostri”, sarà all’insegna dell’amicizia. Ma se vi dicessimo che ad un’ora dal debutto Ezio è fermo a 40 km di distanza con la macchina in panne? Che fare? Iniziare lo spettacolo senza di lui o correre a recuperarlo sperando di fare in tempo per l’orario di inizio? Il dubbio assale Per scoprirlo non resta che sedersi in sala e gustarsi l’ennesima comicissima avventura di questi tre sciagurati ed esilaranti amici.

Spettacoli inizio 21.30 ed aperitivo sotto le stelle ore 19.00.

Palazzo dei Congressi Piazza John Kennedy 1.