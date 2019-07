Fiaccolata in onore di Paolo Borsellino, possibile interruzione della circolazione veicolare

NewTuscia – VITERBO – Possibile interruzione della circolazione veicolare durante la fiaccolata in onore di Paolo Borsellino, in ricordo della strage di via d’Amelio del 19 luglio 1992, a Palermo.

Pertanto, dalle 21,30 alle 22,30 di venerdì prossimo, potrà essere interrotto momentaneamente il traffico veicolare nelle vie e nelle piazze interessate dalla fiaccolata, ovvero piazza Verdi, via Marconi, piazza dei Caduti, piazza Martiri d’Ungheria, via Ascenzi, piazza del Plebiscito, via San Lorenzo, piazza della Morte, con arrivo a piazza san Lorenzo (ord. n. 386 del 3/7/2019 – polizia locale).