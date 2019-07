Fargetta apre il Vulci Festival on the beach

Dieci eventi nell’arena sulla spiaggia di Montalto Marina

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Fargetta apre mercoledì 17 luglio il Vulci Festival on the beach sulla spiaggia di Montalto Marina. Da domani i riflettori saranno puntati nella mega arena allestita davanti piazzale Tirreno, sul Lungomare Harmine, dove si terranno dieci eventi fino al 13 agosto.

Una programmazione realizzata in collaborazione tra gli assessorati alla cultura, turismo e lavori pubblici per offrire questa estate un’offerta di intrattenimento che porterà un target di visitatori giovane e non solo.

Sul palco dj, rapper, concerti pop, comici e artisti di fama nazionale e internazionale illumineranno l’estate montaltese in un mix di eventi fino a tarda sera. Il 23 luglio sarà la volta dei “The Kolors” in tour con il loro nuovo singolo “Pensare male”; il 27 luglio l’attore e comico romano Maurizio Battista; il 29 luglio “Le Vibrazioni” che dopo aver celebrato 20 anni di carriera sono in tour con il nuovo singolo che è uscito in radio il 21 giugno. Il Vulci Festival On the beach prosegue il 31 luglio con “Samsara beach tour”: artisti che si esibiscono nelle più celebri spiagge in Italia e in Europa.

Apre il mese clou dell’estate Prezioso (1 agosto); il 3 agosto “Long live the Qeen”; il 6 agosto direttamente da The voice of Italy il rapper “Gué Pequeno”; il 10 agosto il famoso dj televisivo “Gabry Ponte”; chiude la rassegna il 13 agosto l’attore comico Alessandro Siani.

La beach arena è un’area di circa 7mila metri quadrati che ospiterà 4mila posti, di cui 3mila in platea e mille sulle tribune. E’ stato inoltre montato un palco 10 metri per 12 correlato di luci, audio, muri layer, passerelle pavimentate e zona dedicata ai diversamente abili.

ACQUISTO BIGLIETTI:

– ticketone.it

– ciaoticket.com

– Punto di informazione turistica Montalto Marina (Via Tevere)

– Bar Stargate a Pescia Romana

– Agenzia Oki Doki a Montalto di Castro

– Tabaccheria Zacchei Fernando a Tarquinia