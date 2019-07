Estate viterbese, eventi a San Faustino e a via San Bonaventura

Due appuntamenti, il 19 e il 21 luglio, realizzati grazie alla collaborazione tra Regione Lazio, Atcl e Comune di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – L’estate viterbese si arricchisce di due nuovi appuntamenti. Entrambi nel centro storico, il 19 e il 21 luglio. Lo comunica l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis, che spiega: “Si tratta del concerto “Dal classico al jazz passando per il barocco”, in piazza San Faustino, il prossimo venerdì 19 luglio, alle ore 21. A esibirsi saranno Stefano Caponi, Lucrezia Cortilli, Riccardo Colucci, Stefano Corato.

Un concerto dedicato a un compositore contemporaneo molto conosciuto nel mondo della musica classica e jazz, Claude Bolling, autore di numerose composizioni per diverse formazioni, tra cui la colonna sonora del famoso film Borsalino. Domenica 21 luglio alle ore 21, in via San Bonaventura 36, la Viterbo Poetry Slam, promossa in collaborazione con L.I.P.S. Lega italiana poetry slam e l’associazione WOW. Sei poeti si sfideranno in pubblico a colpi di versi.

L’appuntamento nella nostra città rappresenta la seconda tappa del torneo laziale estivo di Poetry Slam. Questi due nuovi appuntamenti – aggiunge l’assessore De Carolis – organizzati grazie a Regione Lazio, ATCL – Associazione teatrale tra i comuni del Lazio e Comune di Viterbo, vanno ad arricchire il cartellone della nostra Estate Viterbese”. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito.