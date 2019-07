Brunella Roscetti al Tarquinia Horse Show 2019

NewTuscia – TARQUINIA – Brunella Roscetti al Tarquinia Horse Show. La campionessa di paradressage e reining, già da tempo testimonial di SuperAbile, si esibirà nella serata di apertura dell’evento curato dall’associazione Maremma Old Style in programma da giovedì 18 (con “Servo pure IO”) a domenica 21 luglio.

“E’ un grande onore per me potermi esibire con il mio cavallo in una manifestazione come quella di Tarquinia – ha detto l’atleta di Formello -. Non solo stiamo parlando di una delle più importanti manifestazioni nazionali ma aprirla addirittura con un evento dedicato alla diversità mi riempie di orgoglio. Ringrazio gli organizzatori ed in particolare Letizia Benedetti per l’invito”.

Per 30 anni insegnante nella disciplina, nel 2006, a seguito di una grave vasculite (patologia degenerativa che ostruisce i vasi sanguigni portando alla necrosi dei tessuti, diagnosticata troppo tardi), Brunella Roscetti subisce l’amputazione della gamba sinistra. Con immensa forza d’animo e la ferma intenzione di riprendere a cavalcare, Brunella mette insieme un team di esperti, composto da tecnici, medici e ingegneri che studiano le dinamiche dell’andare a cavallo per realizzare una protesi che sia sicura e che permetta di bilanciarsi. Dal giorno in cui ritorna in sella, Brunella decide di rendere questa sua esperienza la sua ragione di vita.

Fonda così l’Associazione Sportiva “Ragazza in Gamba”, con lo scopo di dare una mano a tutte quelle persone che si trovano in difficoltà a praticare l’equitazione a causa della loro disabilità.

Per far conoscere il suo progetto, il cui obiettivo finale è quello di dare concrete possibilità ai disabili di cavalcare, comincia a partecipare a Fiere ed eventi in tutta Italia, inserendosi in tanti spettacoli equestri come quello del Festival di Grosseto, della manifestazione“ Una Coccarda di Solidarietà” svoltasi al Pony club di Roma, al festival di Corciano, alla Fiera di Città di Castello, alla Fieracavalli di Verona e a numerose altre manifestazioni di carattere sociale come la fiera di Romacavalli, dove ha portato in scena uno spettacolo con Lorenzo, un bambino disabile, anche egli con la protesi ad una gamba.

Nel 2010 comincia la sua carriera agonistica nell’ambito della monta western, impegnandosi in particolare nella disciplina del reining, dove diventa Campionessa Regionale nel Lazio con i normodotati e nel 2011 Campionessa Regionale con medaglia di Bronzo a squadre.

Sempre nel 2010 entra anche nel dressage agonistico Paralimpico divenendo nell’anno 2012 Campionessa Regionale di Dressage Paralimpico Grado IV con Medaglia d’Oro e Campionessa Italiana con Medaglia D’Argento.

La Roscetti, collabora con l’associazione americana McKeever First Ride (la prima cavalcata di Mc Keever). La presidentessa dell’associazione, Dennie Mckeever, divulga l’esperienza del programma “Horses for heroes” sviluppato dall’esercito americano per riabilitare moralmente e fisicamente i reduci amputati delle guerre del golfo e Afganistan.

Negli anni 2012 2013 e 2014 è medaglia d’oro ai campionati regionali oltre ad aver raggiunto più volte il secondo gradino alla competizione nazionale di paradressage, Brunella emoziona il suo pubblico sensibilizzandolo sul tema della disabilità con vigore e capacità partecipando attivamente a convegni ed eventi sul tutto il territorio nazionale con il gruppo nazionale paraequestre come socio fondatore dell’associazione, continuando sempre a gareggiare reining e parareining.

“E’ un onore per me – ha puntualizzato Letizia Benedetti, anima del Tarquinia Horse Show – avere nel campo di Horse Show un’atleta come Brunella. Avremo il piacere di assistere ad una delle sue esibizioni a cavallo, ammirare con i nostri occhi una reale incarnazione del fenomeno della resilienza. Ringrazio SuperAbile per avermi messa in contatto con lei e non vedo l’ora di ricevere da Brunella un meraviglioso esempio di vita”. (SuperAbile Viterbo)

