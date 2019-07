Alexander Binerfa ai casting per il nuovo talent nazionale “Lookmaker Academy”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Continuano le selezioni per il per il format televisivo della “Lookmaker Academy”, nuovamente in onda nel 2020 su una rete nazionale ancora da rivelare. Anche Alexander Binerfa, titolare di Stylist Go di Viterbo, sarà presente ai casting che si terranno nelle prossime settimane, dopo un importante periodo di formazione e una prova pratica “sul campo”. NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Continuano le selezioni per il per il format televisivo della “Lookmaker Academy”, nuovamente in onda nel 2020 su una rete nazionale ancora da rivelare. Anche Alexander Binerfa, titolare di Stylist Go di Viterbo, sarà presente ai casting che si terranno nelle prossime settimane, dopo un importante periodo di formazione e una prova pratica “sul campo”.

Toccherà poi ad una giuria di esperti valutare le reali abilità dei candidati e l’idoneità alla partecipazione al programma tv. Alexander è dunque in lizza per entrare a far parte del prossimo “Lookmaker Academy”, ma ancora di più è orgoglioso di poter approfondire le proprie competenze professionali ed acquisire nuove nozioni nel Total Look, per metterle così a disposizione della sua clientela nella sfida più importante in assoluto: la vita di tutti i giorni.