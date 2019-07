Adozione del cuore per Alvin

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Alvin, 11 anni, 15 kg, vive in canile da 4 anni, senza mai uscire da un box di cemento.

Alvin e’ molto buono, timido, deve convivere con altri 6 cani in uno spazio piccolissimo.

Spesso i cani piu’ grandi lo mettono all’angolo e gli impediscono di mangiare.

Salviamolo.

Massima diffusione ! 21/05/2019- Frosinone: adottabile nel nord e centro italia.

Alvin è di taglia medio piccola, bianco e arancio, il musetto fine, gli occhi molto dolci. Troppo dolci per questo posto.

In questo canile Alvin è arrivato 4 anni fa, e ora ha 11 anni.

Abbandonato quando non era più giovane, perché sicuramente Alvin aveva un proprietario, una famiglia, non è rimasto per sette anni randagio .

In canile ora vive in un box di cemento di circa 5 metri per 5, in cui vivono in 7 cani, senza mai, mai uscire, e senza vedere nulla del mondo fuori.

Qui non c’è nessuno per lui, nemmeno i visitatori arrivano in questo canile sperduto fra i monti.

Il freddo qui è intenso, i cani hanno solo panche bagnate su cui dormire, dove l’umidità entra nelle ossa. Non una cuccia, non una coperta a proteggerli.

Alvin è a pelo raso, e ogni inverno per lui è una sofferenza.

Alvin si fa accarezzare, è molto socievole, è tranquillo, gli piacciono tanto le coccole, si mette con le due zampe davanti in piedi per farsi accarezzare. Dà la zampa alle volontarie, fiducioso.

Ma le volontarie in questi quattro anni sono potute andare da lui solo pochissime volte.

E mai per farlo uscire, mai per portargli cibo buono o una coperta.

Solo una carezza possono fargli. Solo promettergli che non lo dimenticheremo e che forse un giorno lo porteranno in una nuova casa.

Si vede che Alvin aveva una famiglia, perché è dolce, socievole.

Quando vede le volontarie le guarda come se dicesse, ti prego portami via.

Sarebbe adatto a tutti, anche in appartamento, perché è molto tranquillo, ed è già sterilizzato.

Per questo qui, in questa solitudine assoluta in cui vive ormai da 4 anni, lui soffre di più. Perché

conosceva il mondo e aveva una casa.

Ogni inverno Alvin trema per il freddo. E spesso i cani più grandi nel box lo mettono in un angolo e gli impediscono di mangiare. Perché lui è timido, è buono, non riesce a competere per il cibo.

E’ urgente farlo uscire da qui, per salvarlo.

Per farlo dormire dentro una cuccia asciutta, per fargli mangiare buone pappe che qui non ha mai mangiato e che nessuno gli porterà via, per portarlo a camminare ancora su un prato.

Da 4 anni Alvin non rivede l’erba, dalle grate del box si vedono solo file di altri box.

E non ha più camminato fuori da quei pochi metri quadri di cemento, gelidi d’inverno e roventi d’estate.

Adesso ha 11 anni e sta invecchiando.

E’ urgente portarlo via.

In una casa, lavato, pettinato, sarebbe ancora un cagnolino bellissimo.

Salviamolo.

PORTEREMO ALVIN DAPPERTUTTO CON UNA STAFFETTA.

Paola Ade 3397876019 paola.aclonlus@gmail.com

AnnaBianca 3475143882

3343655706

Roberta.pe9@gmail.com