Ottimi risultati per l’Alto Lazio Asd atletica leggera al Galà dei Concorsi

NewTuscia – VITERBO – Giovedì 4 luglio presso il Campo Scuola di Viterbo la Fidal Provinciale ha organizzato il Galà dei Concorsi, gare su pista per le categorie cadetti, allievi e assoluti, dove alcuni atleti dell’Alto Lazio asd si sono ben comportati ed ottenuto buone ed incoraggianti prestazioni. Nella gara del salto in lungo l’allievo Botticelli Lohaijt ha ottenuto il record personale con la misura di mt 6,22 piazzandosi 2° e si è ripetuto nel salto triplo con il 1° posto e record personale di mt 12,16, sempre nel salto in lungo e triplo anche lo junior Rafi Mohammad Rifiudd 1° con mt 6,17 e 1° con mt 12,36.

Nelle gare di salto in alto e in lungo l’allieva Ciatti Erica 1^ con la misura di mt 1,35 e 1^ con la misura di mt 4,10, nella gara di salto in alto anche la nuova allieva Doumbaye Benny ha ottenuto la misura di mt 1,25. Anche se in pieno periodo estivo questi giovani atleti ed ormai in vacanza hanno ottenuto buoni risultati che lasciano ben sperare per la ripresa delle gare a settembre. Nella stessa manifestazione molti gli atleti presenti a Viterbo, anche di livello nazionale e dalle regioni limitrofe si sono cimentati nelle gare in programma che prevedeva anche le gare di disco, giavellotto, peso e martello, dove hanno ottenuto buonissimi risultati.