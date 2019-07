Nicole D’Orazio e Giada Malavasi ai Campionati Italiani Federali Pattinaggio

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Stagione sportiva 2018-2019 ultimo atto per le atlete della Libertas Pilastro Nicole D’Orazio e Giada Malavasi ai Campionati Italiani Federali di Pattinaggio specialità solo dance categoria divisione nazionale C, che si stanno disputando a Piancavallo (Pordenone), con le atlete è partita l’istruttrice Alessia Marchetti che le ha seguite negli allenamenti per tutta la stagione.

Per le ragazze non sarà un compito facile vista la grande partecipazione di atlete del nord, le quali sono più esperte in questo tipo di gare poiché l’attività agonistica della specialità, dove la solo-dance è nata, è più praticata nei confronti del centro-sud.

Nicole e Giada sono partite consapevoli delle difficoltà, ma sono altrettanto decise di mettercela tutta ben figurare e per arrivare più in alto possibile nella classifica.

Il solito “in bocca al lupo” da tutta la Libertas Pilastro.

Dopo questo ultimo impegno si riprenderà l’attività subito dopo Ferragosto, dal 19 agosto con il Summer Camp, Sport & Fun 2019.

Dirigenti e istruttori augurano buone vacanze a tutti i ragazzi e le loro famiglie.

Carlo Turchetti – ASD Libertas Pilastro ’92