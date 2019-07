Fenomeni odorigini, se ne parla al Digipass

NewTuscia – NARNI – 18 luglio Digipass ore 17 ultimo incontro tecnico sul tema dei fenomeni odorigini nei contesti industriali. In particolare sarà l’occasione per valutare la conclusione del caso Studio GreenAsm di Neramonro. Come si caratterizza il feromone da un punto di vista chimico-fisico ed il ruolo di ARPA, come la piattaforma QCumber e la sua App e quindi le nuove tecnologie posso aiutare a gestire questa matrice ambientale sempre più sensibile nella cittadinanza, come la partecipazione attiva della cittadinanza può aiutare nella risoluzione dei problemi. Quello dei fenomeni odorigini e dei cattivi odori sta diventando sempre più un tema emergente che non ha norme precise di riferimento ma che impatta sulle comunità cittadine e come tale necessita di opportuna conoscenza. Interverranno all’incontro, oltre l’assessorato all’ambiente, ARPA Umbria, Algebra , titolare della piattaforma Q cumber, la società GreenAsm ed ha garantito la presenza anche il comitato Comitato Salute e Ambiente Basso Nera

