Scuola Materna Villa Fontane a Valentano: in arrivo quasi 103 mila euro per efficientamento e l’adeguamento

NewTuscia – VALENTANO – Proprio ieri la Regione Lazio ha pubblicato la graduatoria delle proposte presentate per l’efficientamento e l’adeguamento delle scuole per l’infanzia. Il progetto redatto dal Responsabile Laura Pacini ha conseguito un finanziamento di oltre 102.000€, che ci consentirà di intervenire in maniera consistente sull’Asilo di Villa Fontane.

Sono previsti interventi di adeguamento ai fini della sicurezza antincendio, risoluzione di problematiche termiche con la realizzazione di un nuovo “cappotto”, oltre al completo adeguamento impiantistico!

Ringrazio il Consigliere delegato ai Lavori Pubblici Lorenzo Ranucci e il dirigente per questo importantissimo risultato che ci rende orgogliosi, confermando il lavoro sano e positivo di questa amministrazione.

Durante la scorsa campagna elettorale ci siamo infatti presi l’impegno concreto di intervenire significativamente sulle scuole, al fine di garantire la sicurezza dei nostri ragazzi e di tutta la popolazione scolastica.

Lo stiamo realizzando!!!

Stefano Bigiotti

indaco di Valentano