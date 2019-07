La Scuola di ballo Power dance studio di Soriano nel Cimino protagonista ai campionati italiani Idf a Villaricca

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Grandi soddisfazioni per la Scuola di ballo Power dance studio di Soriano nel Cimino, della maestra Emanuela Mastrorosato, ai campionati italiani Idf a Villaricca, in provincia di Napoli. Una due giorni di gare nelle specialità dei balli latino-americano. Le atlete si sono confrontate con tante loro coetanee provenienti da tutte le parti d’Italia, ottenendo primi posti (sincro latin under 7, coreografico under 9, sincro latin under 21 e under 21 grande gruppo), secondi posti (sincro latin under 9 e 11), terzi posti (sincro latin under 15), e piazzamenti di assoluto prestigio con i duo Giulia e Matilde e Giorgia e Viola.

“Con questa prova chiudiamo un anno di lavoro intenso, ma ricco di emozioni – afferma il team della scuola di ballo -. Lo sport è impegno, rinunce, lacrime e sconfitte a volte, ma sono gli ostacoli che spronano i giovani a continuare a migliorarsi, a mettersi in gioco e a ricercare il gradino più alto sul podio. Brave le atlete, bravissima la costumista Alessandra Mastrorosato che ha preparato gli abiti per le esibizioni. A settembre si riparte”. La Scuola di ballo Power dance studio, da più di dieci anni, forma e allena ballerini e ballerine che sono in grado di competere con altre realtà a livello nazionale. “Questi risultati ci riempiono di orgoglio – conclude il team della scuola di ballo -. Un grazie anche ai i genitori che seguono costantemente gli spostamenti e le gare con grande partecipazione”.