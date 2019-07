Fondi russi, Fiore (FN): “Lega nel mirino, in regia De Benedetti e Soros”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Il fondatore di Forza Nuova Roberto Fiore commenta la questione dei presunti finanziamenti russi alla Lega: “È ovvio che dalle conversazione registrate a Mosca non si evince nessun reato. Non c’è stata corruzione ne è stata tentata.

E’ inevitabile che si tratta di una ennesima manovra per mettere in difficoltà la Lega come già accaduto con l’FPO in Austria. Dietro l’ operazione? Semplice: De Benedetti e Soros”.