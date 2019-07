NewTuscia – BAGNOREGIO – 189mila euro per la scuola di Vetriolo!

È stata pubblicata sul Bollettino della Regione Lazio dello scorso 11 luglio, la graduatoria per i contributi per interventi edilizi per l’adeguamento, efficientamento energetico e messa in sicurezza statica delle scuole per l’infanzia.

Luca Profili

Sindaco di Bagnoregio