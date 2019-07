Wiplanet Montefiascone baseball a Latina per mantenere il primato

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Dopo l’entusiasmante giornata di domenica scorsa, con le due vittorie sull’Alghero che significano play-off quasi certi, il WiPlanet Montefiascone va in trasferta a Latina, un campo insidioso contro una squadra che è quarta in classifica con ugual numero di vittore e sconfitte, ma in casa ha un record di 6 vinte e 2 perse.

La scorsa settimana i pontini hanno perso entrambi gli incontri a Livorno, anche per una debole opposizione dei lanciatori alle mazze toscane. La cronaca ha visto i lanciatori del Latina(Dini e Piras nella prima e Caranzetti e Messina nella seconda) concedere molto alle mazze amaranto. Ma questo non deve far pensare ad una domenica tranquilla. A Livorno il Latina non ha potuto disporre di alcuni lanciatori (Zanella, Damiano e Calisi), che invece dovrebbero essere presenti in casa.

Nella Media Battuta di squadra il Latina naviga con 231 (325 il WiPlanet) nelle ultime posizioni della serie B, così come nel rendimento dei lanciatori (Media Punti Guadagnati sul Lanciatore 7,16, 4,58 dei falisci). Buono è invece il rendimento della difesa, con una media di 944, dietro al WiPlanet (949) ma alla pari, ad esempio, dei Lancers.

In battuta hanno una media superiore a 300 (spartiacque per un buon battitore) Scerrato – 467 – , Caradonna -375 – e Neri – 359.

Nella squadra falisca…

Il pericolo maggiore per i falisci potrebbe essere solo la giusta concentrazione, ad obiettivo play-off quasi raggiunto. ma siamo certi che il manager Salgado, con la sua esperienza, saprà mettere in guardia da ogni piccolo rilassamento e pretenderà che la squadra lotti fino alla fine per mantenere il primo posto.

Anche perché i play-off prevedono incontri incrociati con le prime due del girone C, dove il Rimini, primo in classifica, sembra nettamente più forte delle tre squadre che lo seguono, Riccione, Fano e Porto S. Elpidio, dalle quali uscirà quasi certamente la seconda ammessa ai play-off.

Completano il quadro della giornata CALI – Livorno, che cercano di uscire dalla zona play-out, Alghero – Salerno, con i sardi alla verifica della tenuta psicologica, dopo le sconfitte di Montefiascone, e Lancers – Red Jack, derby toscano nel quale i grossetani dovranno dimostrare di poter ancora salvarsi.