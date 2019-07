Talete, Profili: “Non è una battaglia politica, è una battaglia di civiltà”

NewTuscia – BAGNOREGIO – Questione Talete. Mi stanno arrivando messaggi da tanti cittadini della provincia, che incoraggiano ad andare avanti. Persone che vivono il disagio di quella gestione così stramba dell’acqua.

Qualcuno ne fa una battaglia politica, per me è una battaglia di civiltà. È chiaro che le colpe sono della politica, ma io non mi farò problemi ad attaccare chiunque sia, di sinistra, destra o centro.

Io non divido il mondo, come decenni fa, in comunisti o fascisti, credo che sia il tempo di separare soltanto chi sta dalla parte dei propri cittadini e chi di carrozzoni improbabili.

Luca Profili

Sindaco di Bagnoregio