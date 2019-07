Stand alimenti e bevande Vulci Festival on the beach

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Il movimento 5stelle di Montalto di Castro aiuta l’amministrazione comunale a dare la massima diffusione al nuovo avviso.

IMPORTANTE AVVISO PER TUTTI GLI OPERATORI E LE ASSOCIAZIONI CHE VOGLIONO PARTECIPARE AL VULCI FESTIVAL ON THE BEACH (MEDIANTE L’ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

DEGLI STAND PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE) PRESENTATE LE VOSTRE BUSTE DI OFFERTA.

E CHE VINCA TRA I TANTI PARTECIPANTI IL MIGLIORE.

OGGI GIOVEDÌ 11/07/19 (scadenza presentazione vecchio avviso) È ARRIVATA UNA SOLA BUSTA.

È stato ripubblicato l’avviso per gli stand brvande e cibo al Vulci Festival on the beach.

LE OFFERTE VANNO PRESENTATE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 16/07/2019

LE PROCEDURE CHE PORTERANNO ALLA NOMINA DEL VINCITORE AVVERRANNO NEL POMERIGGIO DEL 16/07/2019 DOPO

L’ APERTURA DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA CHE AVVERRÀ ALLE 16:00.

IL VINCITORE UNA VOLTA NOMINATO AVRÀ TUTTO IL TEMPO PER PREDISPORRE LO STAND DATO CHE IL PRIMO CONCERTO SI TERRÀ LA SERA DEL GIORNO DOPO 17/07/2019.