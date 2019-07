Ronciglione, al via dal 13 luglio il Big Band Festival

NewTuscia – RONCIGLIONE – Ai nastri di partenza il “Big Bang Festival”, il Festival Internazionale delle Orchestre promosso dal Comune di Ronciglione, con la direzione artistica del “Tuscia in Jazz” e la collaborazione dell’Istituzione Comunale Progetto Musica.

Le date dell’edizione 2019 andranno dal 13 al 20 luglio e la location sarà sempre l’arena eventi del Parco Pubblico in Viale della Stazione. Sarà un week end ricco quello che apre la kermesse, tra concerti internazionali, laboratori didattici, passeggiate racconto e stand gastronomici. Sabato 13 luglio si apre alle 18 con la passeggiata Racconto in inglese per le vie del centro storico, mentre nel parco pubblico, sempre alla stessa ora, si terrà il laboratorio dedicato ai bambini “Da un seme ad un albero”, a cura dell’arch. Giovanna Saracino. Alle 18.30 si aprono gli stand dei produttori locali con la possibilità, dalle 19.30, di fare aperitivo e cenare a km0. Alle 21 la proiezione di video sull’ambiente anticipa la performance principale della giornata, quella della Philandelphia Jazz Orchestra dagli Stati Uniti.

Domenica 14 luglio, alle 18, il laboratorio didattico per bambini sarà dedicato alla tematica ambientale “Ricicloni”, sempre a cura di Giovanna Saracino. La serata proseguirà con lo stesso programma gastronomico, in attesa del concerto University St Louis Jazz Band dagli Stati Uniti.

Lunedì 15 luglio alle 17 la visita guidata nel giardino comunale seguita, alle

ore 18, dal Laboratorio “Gli amici del bosco” a cura di Giovanna Saracino.

Il concerto protagonista della giornata è quello della Melngalskoloas Big Band dalla Lettonia.

Il festival ospiterà oltre 200 musicisti, rendendo omaggio alle tradizioni orchestrali dei paesi ospiti.

Programma



13 LUGLIO 2019

ore 18.00 Passeggiata Racconto in Inglese nel centro storico

ore 18.00 Laboratorio “da un seme ad un albero” a cura dell’arch. Giovanna Saracino dedicato ai Bambini.

ore 18.30 Apertura Stand produttori locali

ore 19.30 Aperitivi e cena a KMZERO

ore 21.00 Proiezione di video sull’ambiente

ore 21.30 Concerto PHILADELPHIA JAZZ ORCHESTRA (USA)

14 LUGLIO 2019

ore 18.00 Laboratorio “RICICLONI” a cura dell’arch. Giovanna Saracino dedicato ai Bambini.

ore 18.30 Apertura Stand produttori locali

ore 19.30 Aperitivi e cena a KMZERO

ore 21.00 Proiezione di video sull’ambiente

ore 21.30 Concerto UNIVERSITY ST LOUIS JAZZ BAND (USA)

15 LUGLIO 2019

ore 17.00 Visita guidata nel Giardino

ore 18.00 Laboratorio “GLI AMICI DEL BOSCO” a cura dell’arch. Giovanna Saracino dedicato ai Bambini.

ore 18.30 Apertura Stand produttori locali

ore 19.30 Aperitivi e cena a KMZERO

ore 21.00 Proiezione di video sull’ambiente

ore 21.30 Concerto MELNGAISKOLOAS BIG BAND (Lettonia)

16 LUGLIO 2019

ore 17.00 Visita guidata nel Giardino

ore 18.00 Laboratorio “PLASTIC FREE” a cura dell’arch. Giovanna Saracino dedicato ai Bambini.

ore 18.30 Apertura Stand produttori locali

ore 19.30 Aperitivi e cena a KMZERO

ore 21.00 Proiezione di video sull’ambiente

ore 21.30 Concerto SIMONE GAMBERI ORCHESTRA (ITA)

17 LUGLIO 2019

ore 17.00 Visita guidata nel Giardino

ore 18.00 Laboratorio “ATTENTI AL FUOCO” a cura dell’arch. Giovanna Saracino dedicato ai Bambini.

ore 18.30 Apertura Stand produttori locali

ore 19.30 Aperitivi e cena a KMZERO

ore 21.00 Proiezione di video sull’ambiente

ore 21.30 Concerto SEVEN DEFINITIONS ORCHESTRA (ITA)

18 LUGLIO 2019

ore 17.00 Visita guidata nel Giardino

ore 18.00 LA MERENDA DI UNA VOLTA a cura del Centro Polivalente di Ronciglione.

ore 18.30 Apertura Stand produttori locali

ore 19.30 Aperitivi e cena a KMZERO

ore 21.00 Proiezione di video sull’ambiente

ore 21.30 Concerto COTTON CLUB ORCHESTRA (ITA)

19 LUGLIO 2019

ore 18.00 laboratorio per bambini DIPINGI LA NATURA a cura del Centro Polivalente di Ronciglione.

ore 18.30 Apertura Stand produttori locali

ore 19.30 Aperitivi e cena a KMZERO

ore 21.00 Proiezione di video sull’ambiente

ore 21.30 Concerto CALIFORNIA JAZZ CONSERVATORY (USA)

20 LUGLIO 2019

ore 18.00 laboratorio per bambini DIPINGI LA NATURA a cura del Centro Polivalente di Ronciglione.

ore 18.30 Apertura Stand produttori locali

ore 19.30 Aperitivi e cena a KMZERO

ore 21.00 spettacolo di danza con BTS (CAN) & MOVE WITH GRACE (CAN)

ore 21.30 Concerto Banda di Grotte