Presentazione del progetto “CivitaVive!”

NewTuscia – BAGNOREGIO – Civita Vive! è un progetto finanziato dal Fondo POR-FESR 2014-2020 della Regione Lazio, Bando “Atelier Arte, Bellezza e Cultura | Civita di Bagnoregio”.

Negli ultimi anni Civita di Bagnoregio è stata protagonista di uno sviluppo turistico straordinario, diventando uno dei borghi più visitati in Italia e il primo con il biglietto all’ingresso.



In questo contesto il progetto “Civita Vive!” si pone l’obiettivo di promuovere un turismo che sia più consapevole, attraverso un percorso multisensoriale in sette lingue articolato in tre esperienze di visita, caratterizzate tutte da uno storytelling e dalle più innovative tecniche narrative.

APP (Android e iOS) – Prima release

La app “Civita Vive”, disponibile gratuitamente sugli store Apple e Google Play, è un viaggio tra le vie del borgo. Una mappa interattiva condurrà il visitatore a esplorare 5 luoghi significativi di Civita e 5 giovani protagonisti appariranno sullo smartphone dei visitatori per raccontare la memoria di questo luogo dal fascino unico.

LA PROIEZIONE IMMERSIVA (Clip demo)

Negli spazi dell’Atelier sarà allestita una sala che coinvolge il visitatore, facendolo immergere nel tempo, nelle storie, nei paesaggi di Civita. Vengono narrati i ricordi e i momenti di vita vissuti nel borgo, in un passato calmo e ormai lontano. Utenti di diversi nazionalità potranno assistere alla proiezione contemporaneamente, con l’attivazione automatica e una perfetta sincronizzazione audio-video.

LE AUDIOGUIDE (Demo audio)

All’interno dell’Atelier saranno disponibili, inoltre, le classiche audioguide per una visita del Museo Geologico e delle Frane. Anche qui lo storytelling non manca! I visitatori scopriranno, grazie ad un dialogo tra una giovane geologa e il nonno, le peculiarità geologiche dei calanchi e del territorio che circonda il borgo e alcuni aneddoti della storia di Civita.

Durante l’evento Civita Live interverranno, oltre al Sindaco di Bagnoregio e la Consigliera della Regione Lazio, i rappresentanti delle aziende che costituiscono la rete di imprese e associazioni che hanno collaborato e unito la loro expertise per realizzare un progetto innovativo e una potenziale attività imprenditoriale replicabile in realtà simili a quella di Civita di Bagnoregio: Orpheo Italia, Studio Colosseo, Hubstract, SBC Communic@tion, Associazione Geoteverina, Voice Professional Italy e Ophrys Systèmes.

evento Civita Live

20 luglio p.v. ore 11:00

Presentazione del progetto “Civita Vive!”

presso l’Atelier di Civita di Bagnoregio Interverranno: