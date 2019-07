Ordinanza contro i pesticidi: solidarietà di Forza Italia a Scarnati

NewTuscia – FABRICA DI ROMA -Il Circolo di FORZA ITALIA di Fabrica di Roma vuole esprimere solidarietà e vicinanza al Sindaco Mario Scarnati che si sta impegnando in una “Battaglia di Civiltà “e di tutela della salute pubblica vietando – grazie ad una sua ordinanza – i trattamenti di diserbanti e fitofarmaci che da circa 3 anni, in questo periodo, avvelenano il nostro territorio con gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini.

L’ordinanza di Scarnati che vieta i trattamenti ai noccioleti, riveste per noi una grande importanza perché –oltre a tutelare la salute – va a contrastare una politica assurda condotta da alcune “multinazionali” che seguendo soltanto la logica del profitto stanno “colonizzando “ il nostro territorio con coltivazioni intensive di noccioleti che nel giro di pochi anni diventerebbero una vera e propria “bomba” ecologica con conseguenze sicuramente gravi per la salute.

È per questi motivi che incoraggiamo il Sindaco Scarnati ad andare avanti in questa battaglia “senza sé e senza ma”, sperando inoltre che non venga lasciato solo e che altri Sindaci della Tuscia adottino la medesima ordinanza.

Il Circolo di Forza Italia si rende infine disponibile ad affiancare il Sindaco Scarnati in tutte le iniziative che verranno intraprese per bloccare definitivamente l’avvelenamento del nostro territorio.