M5s Viterbo. Finestre degli uffici consiliari ai cittadini per Santa Rosa

Oggi, durante la seduta di consiglio, ho anticipato la proposta che formalizzerò nella prima capigruppo che verrà convocata, rivolta a tutti i consiglieri per l’assegnazione delle finestre degli uffici consiliari: come tutti sapranno, ogni anno ai gruppi consiliari del comune, è consentito far accedere presso i propri uffici due persone che possono assistere al passaggio della macchina dalle finestre che si affacciano su piazza del plebiscito, così da poter vedere la sera del 3 settembre il passaggio della Macchina da una prospettiva spettacolare.

Tale mia proposta prevede l’estrazione a sorte fra tutti i cittadini che ne faranno richiesta: lo scopo è quello di dare ai viterbesi la possibilità di usufruire di un “privilegio” rivolto, fino ad ora, solo agli eletti in consiglio.

Come movimento 5 Stelle, da anni ormai, portiamo avanti questa iniziativa in autonomia e quest’anno abbiamo deciso di estendere a tutti gli altri partiti questa proposta che riteniamo avvicini le istituzioni ai cittadini e che sia al tempo stesso un piccolo gesto, ma anche forte segnale volto a dimostrare che la cosa pubblica è di tutti e non appannaggio solo di alcuni.

Chiederemo all’amministrazione di farsi carico dell’organizzazione perché vogliamo che sia istituzionalizzata e che diventi un bene comune della nostra amata città.

Ringraziamo fin da ora tutti consiglieri perché siamo certi che aderiranno alla nostra proposta per il bene di Viterbo e dei viterbesi.

Massimo Erbetti

Consigliere Comunale M5S