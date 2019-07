Luca Guadalupi, rinnovato l’accordo con la Flaminia Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La Flaminia Civita Castellana ha rinnovato l’accordo con Luca Guadalupi, centrocampista classe ’96 che nella scorsa stagione ha colleziona to venti presenze.

Il ragazzo è arrivato a Civita Castellana a gennaio dopo aver lasciato il Gravina.

Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, ha esordito tra i professionisti con la maglia del Martina Franca nella stagione 2014/15. In quella successiva si è trasferito in Svizzera nell’Under 21 del Lugano dove ha collezionato sette presenze.

A gennaio del 2016 è passato all’Olympia Agnonese in Serie D, poi all’Unicusano Fondi in Lega Pro e poi al Gravina in serie D.

“Sono entrato in sintonia con la società fin dal primo giorno e sono felice di aver rinnovato l’accordo anche per la prossima stagione- ha detto Guadalupi – gioco in una società sana ambiziosa e oltretutto il mister è una persona entusiasta di far parte del progetto Flaminia. Insomma, ci sono tutti i presupposti per raggiungere gli obiettivi societari: ovvero migliorare di molto la classifica rispetto all’anno scorso”.

E’ stato inserito nella rosa anche il calciatore Marco Ortenzi. Il giovane centrocampista classe 1999, che ha disputato l´ultima stagione con la maglia dell’ Sff Atletico dove ha giocato 24 partite. In precedenza ha indossato la casacca del Cre.Cas. Città di Palombara, risultando uno dei migliori giovani del campionato di Eccellenza. Le dichiarazioni del presidente Francesco Bravini:” Guadalupi è stata una delle migliori sorprese delle scorso anno, ha detto – personalità e doti tecniche in un ragazzo giovane che ha legato subito con il nostro ambiente Ortenzi un giovane che seguivamo sia noi che il mister già dalla scorsa stagione e che abbiamo voluto inserire nel pacchetto under di questa stagione perché ha caratteristiche che si completano con quelle degli altri centrocampisti”