“Lirica sul tevere”, a luglio la seconda edizione del concorso lirico internazionale

NewTuscia – ORTE – Sarà dedicata ai cinquant’anni di carriera di Katia Ricciarelli la seconda edizione di “Lirica sul Tevere”. Il 2019 omaggerà l’artista che presiederà l’iniziativa assieme al direttore artistico Sandro Corelli. Tra il 23 e il 27 luglio, oltre alle due sezioni del concorso, una per registri vocali e una per ruoli d’opera, sarà rappresentata “La Bohème” di Giacomo Puccini (26 luglio) e il 20 luglio si terrà il concerto delle Campane Pontificie di Agnone, oltre al concerto dei vincitori del concorso 2018. Tutti gli spettacoli si svolgeranno nella scenografica Piazza della Libertà nel centro storico della cittadina di Orte. I biglietti per gli spettacoli in cartellone sono acquistabili su TicketOne. Ogni informazione a riguardo è disponibile online sul sito ufficiale dell’evento www.liricasultevere.com

“Lirica sul Tevere” ha l’obiettivo di offrire ai giovani cantanti l’occasione di esibirsi al cospetto dei più grandi esponenti della lirica, di direttori artistici di prestigiosi enti lirici e di agenti del settore. La seconda edizione conferma l’intento degli organizzatori di diventare un appuntamento a carattere internazionale e destinato, dal 2020 in poi, a diventare un vero e proprio festival. L’organizzazione del Concorso Lirico Internazionale Città di Orte mira alla valorizzazione della cittadina e del territorio della Tuscia, coinvolgendo scuole e realtà locali, per incentivare una significativa ricaduta economica e un’elevata visibilità.

La sezione del concorso riservata ai registri vocali pone un limite di età di 35 anni, mentre quella per ruoli d’opera di “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini e “Tosca” di Giacomo Puccini sono senza limite di età. La giuria, presieduta da Katia Ricciarelli, è composta da importanti nomi della lirica quali Ambrogio Maestri, Nicola Martinucci, Roberto Scandiuzzi, il maestro Carlo Palleschi (direttore dell’Orchestra Filarmonica di Seul), Lee Soyoung (presidente della Solopera Company – Korea Opera Association), Virginio Fedeli (presidente agenzia Atelier Musicale), Cristina Ferrari del Teatro Municipale di Piacenza, Gianni Tangucci dell’Opera di Firenze – Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, Eleonora Pacetti del Teatro dell’Opera di Roma e Davide Pagliarusco della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova.

In foto, da sinistra: Angelo Giuliani (sindaco di Orte); Lorenzo Opice (Rai Radio 1); Valeria D’Ubaldo (delegato alla Cultura del Comune di Orte); Sipari Jacopo (direttore d’orchestra); Katia Ricciarelli; Stefania Pezzopane (parlamentare); Sandro Corelli (direttore artistico della manifestazione); Umberto Di Nino (scenografo).