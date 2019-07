Nuovo difensore per il Monterosi Fc: benvenuto a Danilo Piroli

NewTuscia – MONTEROSI – Il Monterosi Fc ha il piacere di dare il benvenuto al calciatore Danilo Piroli.

Il calciatore santamarinellese classe 1989 è un nuovo giocatore a disposizione di mister David D’Antoni per la prossima stagione.

Campionati di serie C con Benevento, Vibonese e Pomezia ed una presenza in serie b con la Nocerina poi cinque stagioni all’Ostiamare del quale ne è stato anche il capitano. Il ritorno in serie C con l’Arzachena prima dell’ultima annata nelle fila del Prato. Con oltre 320 presenze tra professionisti e dilettanti Danilo Piroli è pronto a vestire la casacca del Monterosi: “Contento ed onorato di essere qui.

Sono felice perché so che arrivo in una società ambiziosa e ben organizzata, uno dei club più importanti di tutta la D. Ho voglia di fare una stagione importante, motivato e carico per iniziare. Ritroverò con piacere Andrea Costantini che mi ha aiutato molto nella mia crescita prima a Pomezia e poi ad Ostia. E’ più di un compagno di squadra, sono felice di ritrovarlo. Ho giocato – conclude Piroli – anche con Fabrizio Roberti col quale abbiamo fatto un bel campionato con l’Ostiamare. E’ un attaccante importante per la categoria”.