Conclusa l’esercitazione di squadra a fuoco degli allievi marescialli del XXI corso “Esempio”

NewTuscia – VITERBO – Nell’ambito della campagna addestrativa “Una Acies 2019”, presso il poligono di “Monte Romano” (VT), nei giorni 11 e 12 luglio, ha avuto luogo l’esercitazione di squadra in attacco condotta dagli Allievi Marescialli del XXI corso “Esempio”.

Il Generale di Brigata Pietro ADDIS, Comandante della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, e il Colonnello Cristian MARGHERITI, Comandante del Reggimento Allievi Marescialli, dopo il briefing iniziale tenuto dalla linea di comando, nell’ambito del quale sono stati illustrati i contenuti dell’attività, hanno avuto modo di assistere, a stretto contatto con gli Allievi, all’esercitazione che costituisce l’obiettivo addestrativo tecnico professionale del primo anno di corso.

Il primo anno per i futuri Comandanti di plotone si caratterizza per l’alternanza fra attività teoriche ed esercizi pratici (cultura militare, addestramento individuale al combattimento, topografia, armi e tiro, lavori sul campo di battaglia, procedure tecnico tattiche): un continuum formativo volto a conferire agli Allievi l’adeguata preparazione per pianificare, organizzare e condurre attività operative di livello squadra.

Il supporto logistico per lo svolgimento dell’esercitazione è stato fornito dal Reparto Supporti dell’Istituto di formazione militare viterbese in sinergia con il Reparto Supporti Logistici del Poligono di “Monte Romano”.

Un mese di luglio intenso per tutti gli Allievi Marescialli della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, impegnati con l’Esercitazione “Una Acies 2019”. In “un’unica schiera” partecipano a una serie di attività volte a standardizzare le capacità operative di uomini e donne della Forza Armata appartenenti a diverse categorie. Ufficiali frequentatori della Scuola di Applicazione dell’Esercito e Allievi Marescialli si addestrano insieme per acquisire un comune bagaglio di conoscenze, indispensabile premessa per un futuro professionale all’insegna dell’efficacia e dell’efficienza. Un ciclo di attività, essenzialmente pratiche, finalizzate a dotarli degli strumenti professionali idonei al ruolo di junior leader che andranno a ricoprire nell’ambito delle unità dell’Esercito Italiano.

Scuola Sottufficiali dell’Esercito