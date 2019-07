Autonomia, Fusco (Lega), iniziativa eletti Lega per chiedere autonomia anche Regione Lazio

NewTuscia – ROMA – “La battaglia per l’autonomia non è solo una priorità della Lega e un punto importante del contratto di Governo, è anche e soprattutto un obiettivo da perseguire nell’interesse degli stessi territori, per garantire risparmi e un miglior funzionamento della macchina amministrativa, al fine di offrire più servizi ai cittadini.

Per questo motivo, sarà nostro impegno portare avanti anche nella Tuscia, da parte degli eletti Lega nelle istituzioni, iniziative a tutti i livelli al fine di sensibilizzare su questo tema e proporre un referendum per l’autonomia anche per la Regione Lazio e ottenere passi in avanti decisivi per avere meno burocrazia e vantaggi per tutti i cittadini, nel pieno rispetto della Costituzione”.

Lo dichiara Umberto Fusco, senatore della Lega, vice coordinatore regionale Lega Lazio.