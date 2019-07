Al castello secondo appuntamento con “Mondi sovrapposti e stratificazioni”

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Dopo il successo di pubblico ottenuto nel mese di giugno, torna al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito daLAZIOcrea in collaborazione con Comune di Santa Marinella e Coopculture, “Mondi sovrapposti e stratificazioni“, evento artistico promosso dall’associazione culturale “Passione Sentimento Azione” che prevede, dal suo inizio, cinque appuntamenti fino al prossimo ottobre. In questa seconda tappa, che si svolgerà dal 18 al 21 luglio p.v., ad ospitare la mostra “in divenire” sarà la Sala Pyrgi giovedì 18, alle ore 18,00 con l’apertura dell’esposizione che presenterà la seconda fase di evoluzione delle sculture e installazioni di Mirko Mauro e il percorso espositivo in prosa e versi “Pensieri nell’arte” di Alessia Latini e aperitivo artistico a cura del Casale Cento Corvi.

In questo appuntamento ad esporre i loro dipinti saranno gli artisti ospiti Andrea Puca e Gheorghe Untu.

Per gli incontri letterari, domenica 21 alle ore 17.30 sarà la Sala del Nostromo ad ospitare la presentazione del libro Cronaca di Fra Michele minorita (Edizioni Archeoares), edizione critica della Cronaca di autore anonimo con apparato critico curato da Luca Salvatelli e adattamento in italiano a cura di Giulia Boccardi.

La mostra e tutti gli eventi incluso l’aperitivo sono a ingresso libero, rimarrà visibile da venerdì 19 a domenica 21 dalle ore 11.00 alle ore 20.00.