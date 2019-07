Tuscania Volley, Pierlorenzo Buzzelli, bandiera bianco azzurra

NewTuscia – TUSCANIA – Riceviamo e pubblichiamo. Importante riconferma tra le fila bianco azzurre. Per il sesto anno a Tuscania, con una parentesi nel 2015 a Sora, Pierlorenzo Buzzelli è ormai la bandiera della società laziale, uno che con i suoi oltre mille punti con la maglia della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania ha scritto buona parte della sua storia nei campionati che contano.

La carriera di Pierlorenzo, che è nato ad Avezzano il 21 luglio 1990, inizia giovanissimo quando a 14 anni viene acquistato dalla Trentino Volley con la quale disputa le giovanili. A 19 anni l’esordio in B nella Galeno Chieti e l’anno successivo, siamo nella stagione 2010/2011, nella Serapo Gaeta dove vince il “Golfo d’Oro” come miglior giocatore del campionato. Poi la A2 a Sora come vice di Van Dijk. Nel 2011/2012 è a Brolo, sempre in A2, dove conosce Paolo Tofoli che, l’anno successivo lo porta con sé a Tuscania.

Sei stato uno dei protagonisti nel 2014, proprio con Tofoli, della prima storica promozione in A: che possibilità ci sono di ripetere l’impresa?

“Come hai detto bene quella fu un’impresa e le imprese si chiamano tali perché sono molto difficili da conseguire. Penso però che Paolo abbia già dimostrato di avere le qualità per creare quella formula giusta che porta al successo. Sono molto contento del suo ritorno così come della promozione di Francesco Barbanti nel ruolo di vice, una scelta azzeccatissima”.

Il roster della nuova Maury’s italiana Assicurazioni Tuscania è ormai quasi al completo. Che ruolo avrai la prossima stagione? Opposto o di banda? Sarai ancora Capitano?

“Come sempre sarò a disposizione del coach per entrambi i ruoli anche se indubbiamente le mie caratteristiche si prestano meglio al ruolo di opposto. In ogni caso questo sarà il mio quarto anno con Tofoli, per cui mi conosce benissimo, sa quello che posso dare in campo e sono sicuro che mi utilizzerà al meglio. Per il ruolo di capitano, deciderà sempre il coach, ma per me non è assolutamente una priorità. Ritengo che ognuno di noi atleti debba sempre comportarsi come un capitano per impegno ed esempio nei confronti dei compagni e della gente che ci segue, a prescindere dall’assegnazione della fascia. Ho sempre dato tutto per questa maglia e continuerò a farlo in ogni occasione”.

Come si stanno attrezzando le altre squadre e come collochi Tuscania?

“Il neonato campionato di A3 sarà un po’ un’incognita perché da quello che sento il mercato procede al rilento. Sicuramente ci sono alcune squadre con dei roster importanti come Grottazzolina, Macerata, Prata, Cuneo, Lube Civitanova, in più se saremo inseriti nel girone centro-sud, dovremo affrontare trasferte lunghe e campi ‘caldi’. Questo però non ci spaventa, perché penso che la società, insieme con Paolo, abbia allestito una rosa di giocatori in grado di competere ad alto livello. Ora sta solo a noi dimostrarlo”.

CARRIERA

2019/2020 A3 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania

2018/2019 A2 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania

2017/2018 A2 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania

2016/2017 A2 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania

2015/2016 A2 Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

2014/2015 A2 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania

2013/2014 B1 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania

2012/2013 A2 Elettrosud Brolo

2011/2012 A2 Globo Banca Popolare Del Frusinate Sora

2010/2011 B2 Serapo Volley Gaeta (LT)

2009/2010 B1 Pallavolo Chieti

2005/2009 Giov. Itas Diatec Trentino

PALMARES

2016 Campionato A2 (play off)

Giancarlo Guerra