Terni, autorizzata la titolazione dei giardini Matteotti a Raggi

NewTuscia – TERNI – La Prefettura di Terni ha accolto la deliberazione della Giunta per la titolazione dei giardini di via Irma Bandiera nel villaggio Matteotti al giovane David Raggi ucciso nel 2015 ed “ha concesso l’autorizzazione in deroga infradecennale – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Enrico Melasecche – valutando il profilo sociale del ragazzo e l’impatto che la tragica vicenda ha avuto nell’opinione pubblica cittadina”.

“In questo modo saremo in grado di soddisfare sia l’esigenza del quartiere Matteotti di dotarsi di un parco attrezzato e ricco di giochi, sia di riuscire ad inaugurare i giardini con una cerimonia in memoria del giovane ternano, prima del 20 settembre. Su questo parco – aggiunge Melasecche – abbiamo addirittura investito 47 mila euro proprio nell’ottica di riqualificare un Villaggio storicamente e socialmente importante per il territorio.”