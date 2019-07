Presunta incompatibilità di Purchiaroni, Nunzi: “Sul mancato turnover dei dirigenti in Comune perché non si appella l’Anac?”

NewTuscia – VITERBO – “Che poi dato che ci sono potrebbero anche andare all’Anac per le posizioni organizzative del comune e per la rotazione degli uffici, che è obbligatoria per legge e che, invece, non viene fatta in alcuni casi anche da 12 anni! Io consiglierei a tutti di mettere un punto e ricominciare da capo, perché è diventato un circolo vizioso e non se ne può più! Viterbo è ferma e immobile come l’orologio di Porta Fiorentina!”.

Così l’ex assessore comunale di Viterbo Claudia Nunzi sulla presunta incompatibilità di Fabrizio Purchiaroni come consigliere comunale per la consulenza che avrebbe effettuato in passato.