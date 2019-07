Il Gorilla e l’Alligatore, Francesca Rosso con il romanzo “Non più, non ancora”

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Oggi 11 luglio alle 21 alla libreria Il Gorilla e l’Alligatore di Orte sarà ospite Francesca Rosso, giornalista e copywriter, che presenterà il suo primo romanzo “Non più, non ancora”, pubblicato da Golem edizioni. La storia di Chiara che, dopo trent’anni da suora, riscopre una vocazione laica e ritrova la sua strada.

Un romanzo sul cambiamento, sulla capacità di reinventarsi e rinascere. La storia unica e coinvolgente di Chiara, una donna che, dopo trent’anni vissuti da suora, riscopre una vocazione laica al servizio degli ultimi e ritrova la sua strada, semplicemente affidandosi alla provvidenza e lasciandosi andare alla vita senza l’ossessione di controllare tutto. Una scoperta e una presa di coscienza che nascono da un lungo viaggio e dall’incontro con tanti personaggi che contribuiranno al suo cambiamento di vita.

Chiara è una donna in bilico, sospesa fra non più e non ancora. È una suora, ha 48 anni, di cui 25 trascorsi a insegnare italiano alle superiori. Un evento la manda in crisi non con la fede ma con l’istituzione: il velo, le regole, tutto le sembra troppo stretto. Così parte per il Brasile in cerca di se stessa. La vita da laica non è facile: tutto è da imparare, dalla gestione del denaro a cosa fare quando arriva una scintilla di innamoramento.

Soprattutto se arriva Diego, un uomo non del tutto risolto. Chiara si sente a metà di un fiume che sta attraversando: ha lasciato una sponda conosciuta e l’altra riva è ancora lontana. È proprio lì, in quel tempo e luogo sospeso, che tutto può succedere.

“Qui riesco ad essere nuova. Il passato è davvero passato e il futuro un mistero tutto da scoprire. A me non resta che il presente.”

Un piccolo romanzo che invita a riflettere sulla vita e sulla capacità di cambiare e che ci parla, con ironia e tenerezza, di quella parte di noi che vive di paure e desideri con la speranza e il timore che diventino realtà.

La Libreria Il Gorilla e L’Alligatore e’ in via dei Calafati 13C/22 in Località Petignano San Lorenzo – Orte (VT)