Domenica 14 luglio concerto-spettacolo e laboratorio di mosaico per bambini a Castel Sant’Elia

NewTuscia – CASTEL SANT’ELIA – Nuovo appuntamento a Castel Sant’Elia (Vt) con NaturAlia, il progetto culturale dell’Accademia Musicale Clivis con il patrocinio del Comune di Castel Sant’Elia e il contributo della Fondazione Carivit, che punta a valorizzare le risorse scientifiche, naturalistiche, umane, spirituali e culturali del territorio.

Domenica prossima a partire dalle 10,30 la Basilica ospiterà un evento pensato per i più piccoli: “Aveva na gallina capelluta”, un concerto-spettacolo in collaborazione con Archetipa Ottava e Brianza Classica. Galline, formiche, grilli, gatti e altri animali saranno i protagonisti di questo “bestiario musicale”, un mondo fantastico evocato da una carrellata di brani di epoca rinascimentale creati dai più celebri compositori dell’epoca.

Prevista anche una visita guidata per i bambini e la proiezione di un filmato sulla Basilica appositamente realizzato per l’evento. Completerà la giornata un laboratorio artistico sul mosaico.

INGRESSO: 10 euro (2 adulti + bambino)

Info e prenotazioni: basilica@comunecastelsantelia.it – 06 78348623