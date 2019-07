Cotral: Treno Roma – Viterbo, dal 15/07 servizio sostitutivo da Montebello a Catalano 

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. A partire da lunedì 15 luglio 2019 Cotral effettuerà il servizio sostitutivo del treno Roma – Viterbo tra Montebello e Catalano. I bus fermeranno in prossimità delle undici stazioni comprese nel tratto ferroviario.

Il programma prevede dodici corse al giorno, dal lunedì al sabato, per tutto il periodo estivo. Nel dettaglio, sei corse collegheranno Montebello a Catalano, cinque Catalano a Montebello, mentre due saranno limitate a Sant’Oreste. Le corse delle 16:26 e delle 19:42 in partenza da Montebello saranno effettuate con due pullman in previsione di maggiore affluenza.

Gli orari sono pubblicati sul sito cotralspa.it nella sezione News e saranno disponibili nei prossimi gironi sull’App BusCotral. Anche le informazioni sugli orari in tempo reale e su quelli di transito degli autobus – suscettibili di variazioni determinate dal traffico – saranno consultabili tramite App. Il canale Twitter @BusCotral – dal lunedì alla domenica – e il Contact Center aziendale – dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 – forniranno invece assistenza ai passeggeri.

Cotral ricorda ai propri clienti che l’autista è anche controllore: la salita sul bus è consentita esclusivamente dalla porta anteriore e i titoli di viaggio – biglietti, abbonamenti mensili e annuali – vanno sempre convalidati quando si sale a bordo. Tutti i dettagli e le informazioni su Tariffe e Punti vendita sono consultabili su cotralspa.it .