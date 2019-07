Potere al Popolo Tuscia, V incontro di inFORMAZIONE: comunicazione verbale e non verbale

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Potere al Popolo invita la cittadinanza all’ultimo incontro del ciclo di incontri di inFORMAZIONE sabato 13 luglio, h 18:00 presso il Circolo ARCI ‘Il Cosmonauta’ in via dei Giardini a Viterbo.

Per quest’ultimo incontro il gruppo di Potere al Popolo propone di discutere del linguaggio, delle sue forme verbali e non verbali.

Cosa comunichiamo attraverso il nostro modo di parlare? Cosa accade durante l’interazione con l’altro? Ci limitiamo a trasmettere un messaggio o facciamo qualcosa di più? In che modo la ‘parola’ trasmessa, per esser efficace deve accordarsi con i movimenti del corpo?

Parlare è essenzialmente un modo di agire. Lo spazio fisico che il nostro corpo occupa durante l’interazione faccia a faccia, anch’esso rivela il modo di agire e l’intenzione che si cela dietro alla comunicazione.

Ci rivolgiamo ad un destinatario emettendo dei suoni. Chi li riceve li deve interpretare.

I due sensi principali che si attivano sono udito e vista: sentiamo le parole e osserviamo chi le comunica. Gli atti, verbali e non verbali, che si compiono comunicando con l’altro, sono interpretati da chi li riceve. Solitamente le intenzioni dei parlanti travalicano il messaggio stesso che i parlanti comunicano ed il corpo può rivelare intenzioni a volte distanti da quelle che vogliamo trasmettere.

Possiamo prestare attenzione al nostro modo di parlare per far sì che le incomprensioni si riducano? Per far sì che i nostri messaggi e le nostre intenzioni raggiungano il destinatario?

Tutto questo e altro sarà tema di riflessioni durante l’incontro di inFORMAZIONE di Potere al Popolo durante il quale il pubblico presente sarà coinvolto in attività ed esercizi per esperire le strategie della comunicazione in prima persona.

Accettiamo la sfida e mettiamoci alla prova!

Potere al Popolo Tuscia!

Seguici su:@PTuscia; potere_popolo_tuscia; @poterealpopolotuscia