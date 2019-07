Talete, Profili: “Arrivata la notifica che mi toglie i poteri sulla gestione del servizio idrico. Resisteremo con ogni mezzo”

NewTuscia – BAGNOREGIO – Ci chiamano comune “ribelle”, perché ci siamo sempre opposti a Talete e l’unico modo che avevano era togliermi i poteri sulla gestione del servizio idrico.

Ci è arrivata la notifica del commissariamento per il nostro Comune, deciso dalla Regione Lazio, c’è già il nome del commissario.

Ho portato personalmente oggi ai nostri legali il decreto che mi toglie, di fatto, in prospettiva, i poteri sulla gestione del servizio idrico.

Cercheremo di opporci, in ogni modo, fino all’ultimo.

L’ingresso in Talete si tradurrebbe per i nostri cittadini in un aumento delle bollette.

Resisteremo con ogni mezzo e modo, come abbiamo fatto dall’inizio, vista soprattutto l’attuale situazione in cui la società sta navigando.

Vedremo nei prossimi giorni, auspico anche con gli altri comuni commissariati, come affrontare al meglio una battaglia che intendiamo portare avanti nell’interesse delle nostre comunità.

Luca Profili

Sindaco di Bagnoregio