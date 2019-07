Risultati della quinta campagna di scavo sul sito di San Valentino a Soriano nel Cimino

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Venerdì 12 luglio alle 17:30, nella suggestiva cornice della sala consiliare del comune di Soriano nel Cimino, saranno illustrati i risultati della quinta campagna di scavo condotta dall’insegnamento di Archeologia Medievale dell’Università degli Studi della Tuscia sul sito di San Valentino.Il Sindaco di Soriano nel Cimino Fabio Menicacci e l’ Assessore alla Cultura Rachele Chiani introdurranno gli interventi di Carlotta Schwarz, funzionario archeologo (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale), di Elisabetta De Minicis , direttore scientifico del progetto e docente di Archeologia Medievale (Università della Tuscia) e di Giancarlo Pastura, assegnista di ricerca e coordinatore delle attività archeologiche (Università della Tuscia), nonché Direttore Scientifico del Museo Archeologico dell’Agro Cimino.

“L’incontro permetterà di presentare i risultati della quinta campagna di scavi che, a dir la verità, sono andati molto oltre le aspettative – ha dichiarato Elisabetta De Minicis -. Oltre allo scavo della necropoli altomedievale è stata finalmente individuata un’area di estremo interesse ad Ovest dell’edificio di culto che, tra l’altro, ha consentito di recuperare importanti elementi scultorei, oltre ai sarcofagi”.

Questo fa pensare che si tratterà di un incontro verame nte stimolante e ricco di sorprese come, tra l’altro, sembra trapelare dagli addetti ai lavori.

“L’indagine sta lentamente restituendo gli elementi per ricostruire non solo le dinamiche del popolamento del sito – ha continuato Giancarlo Pastura – ma di rileggere in chiave critica tutte le informazioni provenienti dal territorio di Soriano nel Cimino”.

A tal proposito lo stesso Giancarlo Pastura, l’assessore con delega alla Cultura Rachele Chiani e il Sindaco Fabio Menicacci hanno ufficialmente concluso il percorso istituzionale per acquisire la gestione delle catacombe di Sant’ Eutizio.

Tutti questi elementi non fanno altro che arricchire il patrimonio culturale di Soriano nel Cimino e, come dichiara il sindaco Fabio Menicacci. “Grazie alla collaborazione della Soprintendenza e dell’Università della Tuscia, che ringrazio, il centro di Soriano si posiziona nella provincia come un polo di dinamismo culturale, scientifico e turistico. Non mi resta che invitare la cittadinanza a partecipare a questo incontro”.