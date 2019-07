Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia dell’11/07/2019

Viterbo

Tempo in prevalenza stabile con ampi spazi di seren o nel corso delle ore mattutine; nuvolosità in aumento al pomeriggio e poi anche in serata, ma sempre senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +13°C e +31°C.

Lazio

Condizioni di tempo generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della mattinata; nubi sparse nel pomeriggio su tutto il territorio ma senza fenomeni. Nuvolosità diffusa anche in serata, localmente più compatta, ma sempre con tempo asciutto.

Italia

Tempo stabile al mattino al Nord ma con cieli irregolarmente nuvolosi, mentre al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi soprattutto su Alpi e Appennini. In serata e in nottata ancora fenomeni specie sui settori orientali.

Condizioni di tempo generalmente asciutto al Centro Italia sia sul versante tirrenico che su quello adriatico fin dal mattino. I cieli risulteranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi salvo qualche addensamento più compatto specie in serata.

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni meridionali con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube alta in transito sia nelle ore diurne che in quelle serali. Possibili acquazzoni al mattino sullo Stretto ma in rapido esaurimento.

Www.centrometeoitaliano.it