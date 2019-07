L’estate a Piansano tra musica, cinema, gastronomia e divertimento

NewTuscia – PIANSANO – Entra nel vivo la programmazione estiva di eventi che il Comune di Piansano, in collaborazione con la Pro Loco, propone alla comunità locale e ai visitatori. Un ricco programma di appuntamenti, tra musica dal vivo, proiezioni cinematografiche, manifestazioni sportive e gastronomiche e altre iniziative di svago attraverso cui l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roseo Melaragni, punta a rendere il paese sempre vivo durante i mesi di luglio e di agosto.

Dopo i concerti delle band Zerofobika (6 luglio) e Applespiders (11 luglio, ore 21.30, Piazza Indipendenza), il calendario prosegue il 12 luglio alle ore 18 presso il nuovo parco pubblico con un pomeriggio dedicato al fitness con SIFU Sandro Stendardi, torneo di calcio a cinque e stand gastronomici. Sabato 13 luglio, alle 21.30, in Piazzale Lucia Burlini la cover band Innocenti Evasioni suonerà gli intramontabili successi di Lucio Battisti. Lunedì 16 luglio alle 21 nuovamente aperti gli stand gastronomici, in occasione delle semifinali del torneo di calcio a cinque, che si concluderà con le finali di venerdì 19, sempre dalle 21.

Giovedì 18 luglio, alle 21.30, torna la rassegna “Cinema sotto la Torre” con la proiezione del film “10 giorni senza mamma“. Sabato 20 sarà riproposto un evento che ha riscontrato grande successo negli anni passati: “Cantine in festa“. Alle 18.30 aperitivo in Via degli Orti, alle 20.30 cena su prenotazione e alle 22.30 musica dal vivo con gli Studio Illegale. Ulteriore divertimento domenica 21 luglio alle 21.30 in Piazzale Lucia Burlini con lo Schiuma Party e la rimpatriata dei ragazzi del Grest.

Sabato 27 luglio ancora live music: in Piazza Lucia Burlini arrivano i Parsifal (ore 21.30) per un tributo ai Pooh. Mercoledì 31 per “Cinema sotto la Torre“, proiezione del film “I Moschettieri del Re” (ore 21.30).

Il mese di agosto inizia giovedì 1 con l’avvio del Grest. Sabato 3 Habanero Band live in Piazzale Lucia Burlini (ore 22), dove mercoledì 14 si terrà una serata di ballo liscio in attesa del Ferragosto. Martedì 6 ultimo appuntamento con “Cinema sotto la Torre” com il film “Se son rose“. Sabato 24 agosto alle 20.30 in Piazzale Burlini la cena del Grest preludio alla serata finale di domenica 25.

