Lavori pubblici a Valentano

NewTuscia – VALENTANO – Da qualche giorno sono iniziati i lavori di recupero del relitto stradale compreso tra l’ingresso di Sant’Anna e quello di via Aldo Moro.

Al termine del cantiere sarà possibile proseguire pedonalmente, senza barriere architettoniche e in completa sicurezza dal Santuario della Madonna della Salute sino a Felceti, dove l’intersezione sarà controllata da un semaforo a chiamata, così da regolare finalmente la velocità del traffico su via Verentana in prossimità dell’abitato.

L’insieme delle opere previste è stato finanziato da un contributo di 50.000€ assegnato al Comune di Valentano dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ringrazio il consigliere delegato Lorenzo Ranucci e il Responsabile dell’ufficio Laura Pacini per l’impegno profuso nella realizzazione di quest’opera che finalmente consentirà di rimettere in connessione due parti di città”.

Così il sindaco di Valentano, Stefano Bigiotti.