Il giro letterario dello zodiaco di Loriana Lucciarini e Maria Sabina Coluccia tocca Montefiascone

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Un libro che è una raccolta di storie, tante quanti sono i segni zodiacali, dodici appuntamenti scritti con i particolari astrologici e le visioni karmiche che collegano la disposizione dei pianeti ai segni stessi. Il progetto ha preso vita di recente, anche se è nato diversi anni fa grazie a Loriana Lucciarini, che ha curato le dodici schede di presentazione e i cosiddetti Astroracconti. Maria Sabina Coluccia, altrimenti detta Reha, ha approfondito i miti legati allo zodiaco e ha curato la parte astrologica.

Venerdì 19 luglio 2019 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 le autrici saranno ospiti della libreria ristobar La coccinella di via Dante Alighieri 98 a Montefiascone (Vt) per presentare il libro Racconti di stelle al bar Zodiac per tentare di svelare i segreti delle stelle alla luce del karma. Seguirà un buffet offerto dalle autrici.