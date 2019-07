NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – “Diamo voce e visibilità alle Associazioni del terzo settore civitoniche”. Questo è il tema dell’ incontro voluto dall’Amministrazione Comunale che si terrà giovedì 11 luglio p.v. , presso l’Aula Consigliare del Comune di Civita Castellana alle ore 17.

L’Assessore ai Servizi Sociali Carlo Angeletti, ha voluto congiuntamente al Sindaco Caprioli , invitare tutte le Associazioni sociali del territorio a partecipare a questo incontro, proprio per dare voce e visibilità , alla loro importante attività profusa a salvaguardia delle fasce fragili della nostra comunità .

L’ assemblea pubblica, sarà anche un momento di confronto per conoscere in ogni dettaglio le esigenze e le necessità di ogni sodalizio cittadino che opera nel sociale. La politica civitonica a mio avviso – afferma l’Assessore Angeletti – deve parlare di sociale e mettere il massimo impegno sotto questo aspetto, cosa mai fatta, purtroppo, in questi ultimi anni.

I Servizi sociali devono diventare una priorità dell’azione politica/amministrativa di chiunque sia al governo della città e le Associazioni devono farsi parte attiva di questo processo.

L’Assessore ai Servizi Sociali

Dott. Carlo Angeletti