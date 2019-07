Cpia “Giuseppe Foti”, nuova sede a Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Dal prossimo 1 settembre 2019 il C.P.I.A. “Giuseppe Foti”, diretto dalla prof.ssa Francesca Sciamanna, per effetto del dimensionamento regionale 2019/2020, acquisirà anche una nuova sede a Civita Castellana, estendendo quindi all’area sud della provincia di Viterbo la possibilità di accesso ai percorsi ordinamentali di primo livello aperti alla cittadinanza adulta validi per:

• la certificazione del diploma del I grado di istruzione (ex licenza media)

• la certificazione delle competenze al termine del primo biennio della scuola superiore

• il riconoscimento delle competenze nella lingua Italiana per stranieri ai fini del permesso di soggiorno

Dallo scorso anno scolastico il territorio di Civita Castellana dispone inoltre di un percorso “serale” per l’Istruzione degli Adulti presso la scuola superiore di 2° grado “Colasanti”, diretta dal prof. Massimo Giuseppe Bonelli.



Si tratta di una notevole opportunità acquisita nel territorio provinciale per la cittadinanza che abbia necessità del riconoscimento di regolari attestazioni e titoli di studio con valore legale, che si possono ottenere con iscrizione e frequenza completamente gratuite, trattandosi di scuola di Stato. L’Amministrazione Comunale di Civita Castellana, in collaborazione con il C.P.I.A. “Giuseppe Foti”, ha organizzato per giovedi 11 luglio prossimo, presso la Sala Consiliare di Civita Castellana alle ore 17:00, una Conferenza aperta alla cittadinanza per illustrare le nuove opportunità per l’Istruzione degli Adulti che si aprono su questo territorio dal prossimo anno scolastico.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.