Rapporto CENSIS: l’Europea di Roma terza nella classifica Nazionale degli Atenei non statali

NewTuscia – ROMA – Un balzo di cinque posti a livello nazionale nel Rapporto Censis testimonia il grande investimento che l’Università Europea di Roma sta intraprendendo per posizionarsi tra le migliori università italiane non statali.

In particolare, a Roma, l’Università Europea si colloca ai primissimi posti per la qualità dei suoi insegnamenti per i Corsi di Laurea storici: ECONOMIA, GIURISPRUDENZA E PSICOLOGIA.

In un’area competitiva come quella della Capitale, il CdL di Economia triennale vede crescere il suo punteggio con risultati significativi.

Il CdL di Psicologia triennale conferma la grande qualità della sua offerta formativa ed è a Roma il primo corso per qualità dell’insegnamento.

Cresce anche il punteggio del CdL di Giurisprudenza, grazie all’importante investimento nel suo Laboratorio di Innovazione che si pone l’obiettivo di diventare un polo di riferimento per il Diritto 4.0.

Siamo in attesa di monitorare i nuovi corsi di Laurea che presto arriveranno al completamento del loro primo ciclo: TURISMO E SCIENZA DELLA FORMAZIONE PRIMARIA.