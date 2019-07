Approvate le due mozioni del gruppo CambiAmo Spello

NewTuscia – SPELLO – Approvate dal consiglio comunale di lunedì 8 luglio le due mozioni presentate dal gruppo CambiAmo Spello.

La prima mozione riguardava la “Registrazione con webcam e diffusione in rete delle adunanze del consiglio comunale” che è stata accolta favorevolmente, previa una modifica del Regolamento del Consiglio Comunale. I fondi per le apparecchiature necessarie saranno previsti nel Bilancio 2020.

La seconda mozione trattava della “Istituzione dei parcheggi rosa riservata alle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale al seguito”. La Giunta comunale si è impegnata a riservare un parcheggio rosa in Piazza della Pace.

Commentano i consiglieri comunali del gruppo CambiAmo Spello Paolo Lillocci e Lorenzo Sensi: “Esprimiamo il nostro apprezzamento per temi trasversali ed importanti, come quelli approvati. Siamo sempre più convinti che una opposizione seria e costruttiva è in grado di dare il proprio contributo. Non ci adagiamo, anzi questi primi risultati ci spronano a continuare per far emergere le problematiche quotidiane dei nostri concittadini”.