Trofeo Mediterraneo Ifbb, vince Daniel Leone

NewTuscia – FABRICA DI ROMA – Daniel Leone primo al Trofeo Mediterraneo IFBB Professional League. L’atleta toscano e fabrichese d’adozione ha sbaragliato la concorrenza trionfando sia nella categoria ‘Men’s phisyque’, sia nel concorso assoluto.

Sabato scorso, sul palco di Reggio Calabria, Leone ha mostrato i frutti della sua preparazione portata avanti tre le mura della palestra Point Break Gym di Fabrica Roma dove lavora anche come personal trainer. Tonicità, volume e carisma le chiavi della vittoria finale.

Un successo che parte da lontano: dopo una vita dedicata al nuoto, dieci anni fa Leone – classe 1990 – si è avvicinato al body building arrivando sul podio a mondiali e centrando risultati di prestigio assoluto.

Leone che non nasconde la soddisfazione per la vittoria ma che guarda già oltre: “Il mio obiettivo è quello di arrivare, un giorno, a gareggiare sul palco di Mister Olympia. Sono stati mesi duri e faticosi, la mia vittoria è per tutti quelli che mi hanno accompagnato”.

A cominciare dal titolare della palestra Alessandro Gallu che, nella sua struttura, ha fortemente voluto Daniel Leone come insegnante: “Siamo felici di avere nella nostra squadra un professionista del genere. Un riferimento nel settore che potrà aiutare tanti giovani atleti a crescere”.