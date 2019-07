Rifiuti: Valeriani, oggi conferite circa 1400 tonnellate

Pulite aree sensibili e installati 390 nuovi cassonetti

La collaborazione tra le istituzioni sta producendo i suoi effetti e lo dimostra anche l'esito positivo della riunione tecnica che si è svolta questo pomeriggio tra Regione, Roma capitale e Ama.

Solo nella giornata di oggi, secondo le previsioni, saranno conferite agli impianti di Roma e della Regione in totale circa 1400 tonnellate di rifiuti che rappresentano oltre la metà del fabbisogno settimanale dei quantitativi extra pari a 2000 tonnellate. Per questo voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento ai cittadini dei territori che stanno dando una mano alla capitale, ai gestori degli impianti che hanno recepito l’ordinanza e agli operatori e al management Ama che da giorni si sta impegnando per risolvere l’emergenza rifiuti della città.

Aggiungo che, nel rispetto del cronoprogramma stabilito dall’ordinanza, sono state pulite le aree sensibili della capitale e installati 390 cassonetti che vanno a sostituire quelli che nelle scorse settimane sono stati dati alle fiamme”.

Lo dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, assessore al ciclo dei rifiuti della Regione Lazio.