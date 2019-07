OperaExtravaganza pronta per “Il Barbiere di Siviglia” a Vetralla

L’opera di Rossini in scena al Teatro del Giardino Segreto il 13 e il 14 luglio

NewTuscia – VETRALLA – Maschere, costumi, oggetti di scena a ogni angolo: l’atmosfera d’incanto del Teatro del Giardino Segreto di Vetralla (ingresso da Via del Cimitero Vecchio 16) è pronta ad accogliere il pubblico per la rappresentazione de “Il Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini, nell’ambito del cartellone estivo dell’associazione OperaExtravaganza presieduta da Susanna Ohtonen, realtà che ormai è un consolidato punto di riferimento culturale della Tuscia.

L’opera buffa del compositore pesarese è in programma sabato 13 luglio alle ore 21 e in replica domenica 14 luglio alle ore 19. La nuova produzione di OperaExtravaganza può contare sull’orchestra diretta dal maestro Luigi De Filippi. Un “Barbiere” al quale OperaExtravaganza ha tolto i recitativi accompagnati al cembalo, un’usanza tollerata duecento anni fa, ma non adatta a uno spettacolo di oggi, e al cui posto ha inserito la narrazione di un attore, che interpreta Rossini in persona che presenta il suo spettacolo. La finzione vuole che Rossini parli la sera del 21 febbraio 1816, appena prima della seconda rappresentazione del suo capolavoro, e quindi dopo il fiasco clamoroso della “première“. Lui è intimorito, stizzito, un po’ offeso dall’accoglienza dei romani alla sua opera. Man mano che lo spettacolo si dipana, però, si rasserenerà e continuerà a raccontare la sua storia.

Dopo il “Barbiere“, i successivi appuntamenti in programma sono il 28 luglio (ore 19) con il conviviale “Barbecue di Siviglia!”, con cibo e musica e, per finire l’estate, l’immortale “Serva padrona” di Pergolesi insieme alle non meno spettacolari “Quattro stagioni” di Vivaldi (31 agosto, ore 19).

Per informazioni e prenotazioni: www.operaextravaganza.com – susanna@operaextravaganza.com – 346.7474907 – 0761.485247.