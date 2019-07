Emporio solidale Viterbo: raccolte donazioni per 675 Kg di generi alimentari e igiene

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La solidarietà non va in vacanza! NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La solidarietà non va in vacanza!

Malgrado fosse un sabato di luglio e malgrado il caldo (tanto caldo!) i viterbesi hanno dimostrato ancora una volta tutta la loro generosità. Sabato scorso infatti i volontari dell’emporio solidale hanno raccolto donazioni per ben 675 Kg di generi alimentari e per l’igiene alla nostra raccolta alimentare presso il supermercato COOP di via monte cervino.

Un record per le nostre raccolte!

Un record che ci permetterà di affrontare le prossime settimane e permetterà a tante famiglie viterbesi in difficoltà di fare gratuitamente la spesa presso il nostro market di piazzale porsenna a Santa Barbara.

Un enorme grazie quindi a tutti i viterbesi che ci hanno voluto aiutare e che continuano a sostenere il nostro progetto.

Ma un enorme grazie anche ai volontari che ieri hanno presidiato il nostro punto di raccolta e portato le donazioni all’emporio rinunciando ad un sabato al mare. Sappiamo che lo fanno sempre con passione ma li ringraziamo lo stesso. Se lo meritano!

Il nostro impegno prosegue e la vicinanza dimostrataci dai nostri concittadini ci dà la certezza di poter arrivare ad aiutare sempre più famiglie.

Emporio solidale di Viterbo